POL-DA: Erbach: Wohnungseinbruch/Kripo ermittelt

Erbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (11.03.) drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 11.00 und 12.45 Uhr über die Tür gewaltsam in die Räume in einem Mehrfamilienhaus in der Werner-von Siemens-Straße ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten sie hierbei Bargeld.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

