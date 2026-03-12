PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Wohnungseinbruch/Kripo ermittelt

Erbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung hat die Erbacher Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Am Mittwoch (11.03.) drangen die bislang noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 11.00 und 12.45 Uhr über die Tür gewaltsam in die Räume in einem Mehrfamilienhaus in der Werner-von Siemens-Straße ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Ermittlungsstand entwendeten sie hierbei Bargeld.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Erbach ist unter der Rufnummer 06062/953-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 09:20

    POL-DADI: Weiterstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Weiterstadt (ots) - Am Montag(02.03.) ereignete sich in der Sudetenstraße zwischen 15 und 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei kollidierte ein E-Scooter auf dem Gehweg mit einer 17-jährigen Fußgängerin aus Weiterstadt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. dem Unfallverursacher geben können, ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 07:48

    POL-DADI: Pfungstadt-Hahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Pfungstadt (ots) - Im Zeitraum von Samstag (28.02.) bis Sonntag (01.03.), 11:00 Uhr, ereignete sich in der Gernsheimer Straße, Höhe der Hausnummer 78, in Pfungstadt-Hahn ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand kam das unfallverursachende Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen feststehenden Pfosten. An der Unfallörtlichkeit konnten ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 17:27

    POL-DA: Biblis-Wattenheim: Brand in Lagerhalle

    Biblis (ots) - Ein Brand in der Straße "Außerhalb" hat am Mittwochnachmittag (11.3.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei verständigt und über das Feuer in einer dortigen Lagerhalle informiert. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen, die Löscharbeiten dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch an. Für die Maßnahmen vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren