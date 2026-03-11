Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Wattenheim: Brand in Lagerhalle

Biblis (ots)

Ein Brand in der Straße "Außerhalb" hat am Mittwochnachmittag (11.3.) die Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 15.30 Uhr wurde die Polizei verständigt und über das Feuer in einer dortigen Lagerhalle informiert. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen, die Löscharbeiten dauern zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch an. Für die Maßnahmen vor Ort wurde die Fahrbahn in dem Bereich voll gesperrt. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht aktuell noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell