POL-DA: Heppenheim: Grab verwüstet und Grabschmuck entwendet - Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

In der Zeit zwischen Montagmorgen (02.03.) und Samstagmorgen (07.03.) wurde durch bislang unbekannte Kriminelle ein Grab auf dem städtischen Friedhof im "Erbacher Tal" verwüstet. Zudem wurden von den Tätern unter anderem Blumenkübel aus Kupfer entwendet.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 41) hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Unter der Rufnummer 06252/706-0 nehmen die Beamten sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen sowie den Verursachern entgegen.

