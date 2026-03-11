Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Rotwein im Visier Krimineller

Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter nahmen zwischen Sonntagabend (8.3.), 22.30 Uhr, und Dienstag (10.3.), 17 Uhr, eine Gaststätte in der Freitagsgasse ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam über eine Tür Zugang in das Restaurant. Im Innern durchwühlten sie den Verkaufsraum und erbeuteten zwei Rotweinflaschen. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung das Weite. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Pfungstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

