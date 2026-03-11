PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Unfallflucht auf Parkplatz der Fa. Littelfuse

Lampertheim (ots)

Im Zeitraum von Montag (03.03.) 13:30 Uhr bis Dienstag (04.03.) 13:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Firma Littelfuse, Edisonstraße 15 in 68623 Lampertheim zu einem Verkehrsunfall.

Beschädigt wurde ein roter PKW Toyota Yaris Cross, welcher auf dem dortigen Parkplatz abgestellt war. Das unfallverursachende Fahrzeug ist vermutlich dunkelgrau. Möglicherweise handelt es sich bei dem flüchtenden Fahrzeugführer um einen Mitarbeiter der dort ansässigen Firmen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

