Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim/Heppenheim/Mörlenbach: "Rauchmelder überprüfen" und "Auf die Toilette müssen"/Kriminelle bestehlen Senioren - Verhaltenstipps der Polizei

Bensheim/Heppenheim/Mörlenbach (ots)

Unter dem Vorwand die Rauchmelder in der Wohnung kontrollieren zu müssen, verschafften sich Kriminelle am Dienstag (10.03.), gegen 12.00 Uhr, Zugang in die Räumlichkeiten einer Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Burgstraße in Bensheim-Auerbach sowie gegen 16.00 Uhr in die Wohnung einer weiteren Seniorin in der Dr.-Heinrich-Winter-Straße in Heppenheim. Während die Unbekannten die Frauen ablenkten, entwendeten sie in beiden Fällen Schmuck. Der falsche Handwerker in Bensheim war 40 bis 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte eine Glatze und sprach Deutsch mit Akzent. Er trug ein schwarz/grünes Sweatshirt. Der Täter in Heppenheim war ebenfalls 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig. Er trug eine Basecap und sprach Deutsch mit slawischem Akzent.

Zudem gewährte eine Seniorin aus Mörlenbach/Groß-Breitenbach gegen 13.30 Uhr einem angeblich für einen Wanderzirkus sammelnden Paar den Toilettengang in ihrem Haus. Das nutzten die Kriminellen offenbar um dort Bargeld zu stehlen. Der Flüchtige ist etwa 50 Jahre alt, 1,60 bsi 1,65 Meter groß und kräftig. Der Mann hatte einen dunklen Dreitage-bart und trug eine graue Strickmütze und eine grüne Jacke. Seine Begleiterin hatte einen dicken Bauch und ist möglicherweise schwanger. Sie ist 40 bis 45 Jahre alt und trug einen rosafarbenen Pullover und eine beigefarbene 3/4-Hose. Beide sprachen Deutsch mit Akzent und hatten nach Angaben der Seniorin ein südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell