Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Diebe in Einfamilienhaus

Lampertheim (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen drangen am Dienstag (10.03.) bislang unbekannte Täter in das Wohnhaus in der Riedstraße in Hüttenfeld ein und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Sie entwendeten Schmuck. Bemerkt wurde die Tat von einer Bewohnerin gegen 14.00 Uhr

Die Polizei in Lampertheim (Kommissariat 42) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Fall verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

