Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Werkzeugdiebstahl aus Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, 27. Februar, 14:00 Uhr, und Montag, 2. März, 08:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Waldstraße in Nordhorn einen Rohbau betreten und dort gewaltsam einen Lagerraum im 2. Obergeschoss geöffnet.

Aus dem Lager wurden diverse Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro entwendet. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich unter anderem um:

- 1 Flex

- 2 Akkuschrauber

- 1 Stablampe

- 1 Laser

- 2 Kabeltrommeln

- 1 Säge

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell