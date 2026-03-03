PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Werkzeugdiebstahl aus Rohbau - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Zwischen Freitag, 27. Februar, 14:00 Uhr, und Montag, 2. März, 08:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Waldstraße in Nordhorn einen Rohbau betreten und dort gewaltsam einen Lagerraum im 2. Obergeschoss geöffnet.

Aus dem Lager wurden diverse Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 2.500 Euro entwendet. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es sich unter anderem um:

   -	1 Flex
   -	2 Akkuschrauber
   -	1 Stablampe
   -	1 Laser
   -	2 Kabeltrommeln
   -	1 Säge

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Dieben geben können, sich unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 11:21

    POL-EL: Geeste - Wohnhaus in Brand geraten- Technischer Defekt vermutet

    Geeste (ots) - In der Nacht zu Dienstag kam es gegen 02:40 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Süd-Nord-Straße in Geeste. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Büroraum im ersten Obergeschoss des Wohnhauses aus. Nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr könnte ein technischer Defekt an einem Computer brandursächlich gewesen sein. Der 58-jährige ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:12

    POL-EL: Meppen - Brand in Wohnhaus - Zwei Personen verletzt

    Meppen (ots) - Am Montagabend gegen 20:50 Uhr kam es in einem Wohnhaus in Meppen zu einem Brand im Kellerbereich. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Werkzeugakku in Brand, der sich zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs an einem Ladegerät befand. Durch die starke Rauchentwicklung wurden die im Haus befindlichen Bewohner auf den Brand aufmerksam. Ein 46-jähriger Hausbewohner begab sich in ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 11:02

    POL-EL: Spelle - Radfahrer in Spelle bedrängt und bedroht - Polizei sucht Zeugen

    Spelle (ots) - Bereits am Samstagvormittag den 21. Februar zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr kam es auf der Bernard-Krone-Straße in Spelle zu einem Vorfall zwischen einem Autofahrer und einem 66-jährigen Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Radfahrer von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer mit äußerst geringem Seitenabstand - nach Angaben des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren