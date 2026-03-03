Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Radfahrer in Spelle bedrängt und bedroht - Polizei sucht Zeugen

Spelle (ots)

Bereits am Samstagvormittag den 21. Februar zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr kam es auf der Bernard-Krone-Straße in Spelle zu einem Vorfall zwischen einem Autofahrer und einem 66-jährigen Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Radfahrer von einem bislang unbekannten Pkw-Fahrer mit äußerst geringem Seitenabstand - nach Angaben des Geschädigten lediglich etwa zehn Zentimeter - überholt. Kurz darauf stellte der Fahrzeugführer sein Fahrzeug quer auf der Fahrbahn ab, um den 66-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern. Im anschließenden Streitgespräch soll der Autofahrer den Radfahrer mehrfach bedroht haben. Der bislang unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 50 bis 60 Jahre alt

- ca. 1,80 Meter groß

- normale Statur

- kurze dunkle Haare

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Jeep, vermutlich ein City-SUV der Marke Jeep, mit einem Kennzeichen aus dem Bereich "EL" gehandelt haben.

Die Polizei Spelle bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder zur Identität des Fahrers geben können, sich unter der Rufnummer 05977/204360 zu melden.

