FW Datteln: Wohnungsbrand in Datteln

Datteln (ots)

Am späten Samstagabend, dem 10. Januar 2026, wurde die Feuerwehr Datteln gegen 23:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Hachhausener Straße alarmiert. Die Meldung kam über die Polizei - und bestätigte sich vor Ort schnell.

Aus einer Erdgeschosswohnung drang bereits dichter Rauch. Weil zunächst nicht klar war, ob sich noch Menschen in der Wohnung befanden, ging ein Trupp unter Atemschutz in die Wohnung vor. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass sich niemand mehr darin aufhielt. Die Einsatzkräfte löschten anschließend die verbliebenen Glutnester ab.

Gegen 01:15 Uhr war der Einsatz beendet. Vor Ort waren neben Polizei und Rettungsdienst die Löschzüge 2 und 3 der Freiwilligen Feuerwehr Datteln (Stadtmitte) sowie der A- und B-Dienst der Feuerwehr Datteln. Der Rettungsdienst wurde durch Kräfte der Feuerwehr Castrop-Rauxel unterstützt.

Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. (BT)

