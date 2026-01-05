Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Feuerwehr Datteln findet vermisste Reiterin

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Datteln (ots)

Am frühen Abend des 05.01.2026 wurde die Feuerwehr Datteln zur Unterstützung bei der Suche nach einer vermissten Person alarmiert. Eine junge Frau war von einem Ausritt in der Haard nicht wie erwartet zurückgekehrt.

Gegen 19:00 Uhr forderte die Polizei die Feuerwehr zur Unterstützung an. An der Redder Straße konnte durch Bekannte der Reiterin kurzzeitig Telefonkontakt hergestellt werden. Die übermittelten Standortdaten führten jedoch zunächst nicht direkt zum Ziel.

Feuerwehr und Polizei suchten daraufhin gemeinsam den Bereich rund um die gemeldete Position ab. Zusätzlich war die Drohneneinheit der Feuerwehr Recklinghausen mitalarmiert, musste jedoch nicht mehr eingesetzt werden.

Nach etwa 30 Minuten konnte die junge Frau schließlich gefunden werden. Sie und ihr Pferd waren zwar ordentlich durchgefroren, aber glücklicherweise wohlauf.

Parallel dazu lief ein zweiter Einsatz, der durch die Löschzüge 2 und 3 abgearbeitet wurde. Da der B-Dienst im Sucheinsatz gebunden war, übernahm der A-Dienst die Einsatzleitung des parallelen Einsatzes.

Der Einsatz zeigte einmal mehr, dass sich das neue Fahrzeug- und Führungskonzept der Feuerwehr Datteln bestens bewährt.

Gegen 20:30 Uhr war der Einsatz beendet. Neben der Feuerwehr Datteln waren auch die Polizei sowie der Rettungsdienst aus Oer-Erkenschwick im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell