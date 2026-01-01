Feuerwehr Datteln

FW Datteln: 2026 fordert bereits in den ersten Stunden die Feuerwehr Datteln

Datteln (ots)

Das Jahr 2026 war noch keine 20 Minuten alt, als bereits der Rettungsdienst sowie der Brandschutz alarmiert wurden.

Zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, musste die Feuerwehr auf dem Hagemer Kirchweg ausrücken.

2 Verletzte mussten durch die ersteintreffende Feuerwehr und anschließend dem Rettungsdienst versorgt werden. Sie wurden in das Dattelner St. Vincenz Krankenhaus verbracht.

Im Minutentakt liefen weitere Einsatzmeldungen in der Kreisleitstelle Recklinghausen für die Dattelner Kräfte ein.

Neben zwei 1000 Liter Mülltonnen an der Leharstraße brannten im gesamten Stadtgebiet Mülltonnen oder Reste von großen Feuerwerksbatterien.

Auch überörtlich half die Feuerwehr Datteln zwischenzeitlich mit ihrer Drehleiter, in der Nachbarstadt Olfen, bei einem Dachstuhlbrand der Stadthalle aus.

Somit wurden durch die Feuerwehr Datteln in der Silvesterschicht, 14 Rettungsdiensteinsätze sowie 13 Einsätze im Bereich Brandschutz/ Technische Hilfe abgearbeitet.

Bis auf den Löschzug Horneburg, der als Reserve zurückgehalten wurde, befanden sich zwischenzeitlich alle Löschzüge im Einsatz.

Erfreulicherweise kam es nur an der Einsatzstelle Hagemer Kirchweg, kurzzeitig zu Behinderungen der Rettungskräfte, die durch zur Einsatzstelle eilende Freunde und Familienmitglieder verursacht wurden. Die Polizei unterstützte die Sicherung der Einsatzstelle.

Bemerkenswert war in diesem Jahr, dass es nur einen silvestertypischen Einsatz (Verbrennung durch einen Böller) im Bereich Rettungsdienst gab.

Im Bereich Brandschutz musste ein deutlicher Zuwachs im Bereich der Einsatzhäufigkeit zu den Vorjahren festgestellt werden.

Wir danken allen ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräften für ihren Einsatz und die besondere Bereitschaft in der Silvesternacht.

Wir wünschen somit noch einmal ein frohes Neues Jahr 2026 !!

Bei weiteren Fragen erreichen Sie den diensthabenden Pressesprecher ab 12:00 Uhr.

Fragen zum Unfallhergang "Hagemer Kirchweg" beantwortet die ermittelnde Polizeidienststelle

