FW Datteln: Betriebsmittelspur in Datteln

Datteln (ots)

Am 28.12.2025 wurde die Feuerwehr Datteln gegen 13:00 Uhr zu einer Betriebsmittelspur alarmiert. Ein Fahrzeug hatte vom Hagerer Kirchweg bis zur Castroper Straße, Ecke Zechenstraße, Betriebsmittel verloren.

Im Einsatz waren die Hauptwache, der B-Dienst sowie zur Unterstützung der Löschzug 2 der Freiwilligen Feuerwehr Datteln. Aufgrund der Länge der Spur waren insgesamt rund 20 Einsatzkräfte sowie der Kommunale Servicebetrieb Datteln vor Ort.

Der Kommunale Servicebetrieb übernahm die Aufnahme des Bindemittels und entsorgte dieses fachgerecht. Ein Verursacher der Verunreinigung konnte nicht ermittelt werden. Der Einsatz für die Feuerwehr war gegen 15:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell