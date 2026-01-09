Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Einsatzreicher Abend für die Feuerwehr Datteln

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Datteln (ots)

Am Freitagabend, dem 9. Januar 2026, hatte die Feuerwehr Datteln einen arbeitsreichen Abend zu bewältigen, da zwei Einsätze nahezu zeitgleich abgearbeitet werden mussten. Um 18:20 Uhr wurden die hauptamtlichen Einsatzkräfte zunächst zu einer Technischen Hilfeleistung auf die Hachhausener Straße alarmiert. Dort war ein Lastwagen mit einem Straßenbaum kollidiert, der dadurch beschädigt wurde und umzustürzen drohte. Um die Gefahr zu beseitigen, wurde der Baum mithilfe einer Drehleiter kontrolliert zurückgeschnitten. Dieser Einsatz dauerte bis etwa 21:30 Uhr an.

Nur wenige Minuten später, um 18:35 Uhr, folgte eine weitere Alarmierung in die Provinzialstraße. Dort musste für den Rettungsdienst ein Zugang geschaffen werden, um einen Patienten transportieren zu können. Da die hauptamtliche Wachabteilung zu diesem Zeitpunkt noch an der Hachhausener Straße im Einsatz war, wurden der Löschzug 5 Horneburg sowie der B-Dienst zur Unterstützung hinzugezogen. Die Einsatzkräfte schnitten vor Ort eine Hecke zurück und unterstützten anschließend den Rettungsdienst aus Oer-Erkenschwick und Dortmund bei der weiteren Versorgung. Während der laufenden Maßnahmen an der Hachhausener Straße stellte der Löschzug 5 Horneburg zudem den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Der Einsatz in der Provinzialstraße konnte gegen 21:15 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt waren rund 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz. (BT)

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell