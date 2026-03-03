PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Raub im Stadtpark Nordhorn - Polizei sucht Zeugen

Nordhorn (ots)

Am Sonntagabend zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr ist es im Stadtpark in Nordhorn zu einem Raubdelikt gekommen.

Ein 57-jähriger Mann war zu Fuß aus Richtung eines Cafés kommend im Stadtpark unterwegs, als ihm nach eigenen Angaben drei bislang unbekannte Jugendliche entgegenkamen. Nach derzeitigen Erkenntnissen rissen die Täter den Mann unvermittelt zu Boden. Während er am Boden lag, wurde seine Jacke aufgerissen oder aufgeschnitten.

Die Täter entwendeten ein Mobiltelefon sowie einen Auto- und Wohnungsschlüssel und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er dieses wieder verlassen.

Eine konkrete Täterbeschreibung liegt nicht vor. Die drei männlichen Personen sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen sein und Kapuzenpullover getragen haben.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

