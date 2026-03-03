Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lehe - Granatenfund im Waldgebiet an der B70 - rund 200 Personen evakuiert

Lehe (ots)

Gestern Nachmittag gegen 14:00 Uhr wurde durch das Ordnungsamt Dörpen gemeldet, dass im Waldgebiet an der B70 im Bereich der Straße "Zur Bahn" eine Flakgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden wurde.

Nach Eingang der Meldung wurde das betroffene Gebiet im Radius von 300 m weiträumig abgesperrt. Aus Sicherheitsgründen mussten angrenzende Haushalte evakuiert werden. Insgesamt wurden rund 200 Personen evakuiert und wurden unter anderem in der Sporthalle Lehe untergebracht. Die Absperr- und Evakuierungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr durchgeführt.

Um 18:06 Uhr wurde die Granate ohne besondere Vorkommnisse gesprengt und alle Anwohner konnten in ihre Häuser zurückkehren. Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell