Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Raubdelikt in Nordhorn - Zwei Jugendliche flüchten mit Fahrrad

Nordhorn (ots)

Am Freitagabend gegen 20:09 Uhr kam es in der Friedrich-Runge-Straße in Nordhorn zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 17-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Jugendliche von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen. Im weiteren Verlauf drückte einer der Täter den 17-Jährigen gegen eine Wand und hielt ihn fest, während der zweite Täter ihm das Mobiltelefon aus der Jackentasche entnahm. Anschließend flüchteten beide Tatverdächtigen mit Fahrrädern in Richtung Monikastraße.

Bei der Flucht verloren die Täter mutmaßlich jeweils eine E-Zigarette am Tatort.

Der 17-Jährige blieb körperlich unverletzt. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

   -	ca. 17-19 Jahre alt
   -	etwa 1,80 Meter groß
   -	kräftige Statur
   -	schwarze Haare
   -	auffällig viele Pickel im Gesicht
   -	kleine Ohrringe in beiden Ohren
   -	weiß/schwarze Schuhe
   -	sprach akzentfreies Deutsch

Täter 2:

   -	ca. 17-19 Jahre alt
   -	etwa 1,80 Meter groß
   -	schlanke Statur
   -	schwarze Haare
   -	ebenfalls auffällig viele Pickel im Gesicht
   -	höhere Stimme
   -	Jeanshose
   -	Nike-Schuhe
   -	sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

