POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf der Hollandstraße in Nordhorn

Nordhorn (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr kam es auf der Hollandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 36-jähriger Fahrer befuhr die Hollandstraße in Richtung Alfred-Mozer-Straße. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer war in Richtung Twentestraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 7 geriet der entgegenkommende Pkw aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 36-Jährige nach rechts aus und touchierte dabei mit seinem rechten Außenspiegel eine Straßenlaterne. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Der entgegenkommende Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

