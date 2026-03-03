PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30 - Tanklaster verunfallt auf der A30 bei Quendorf

A30 (ots)

Am Montag gegen 12:15 Uhr kam es auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem Verkehrsunfall mit einem Tanklaster.

Ein 28-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit dem Tankfahrzeug den Hauptfahrstreifen, als das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Außenschutzplanke kollidierte. Anschließend kam der Lkw auf dem Seitenstreifen zum Stillstand.

Der Fahrer blieb unverletzt.

Das beschädigte Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn durch die Autobahnmeisterei Schüttorf bis etwa 14:00 Uhr halbseitig gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

