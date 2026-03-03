PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: A30
Emsbüren - Sattelzug nach medizinischem Notfall auf der A30 verunfallt

A30 / Emsbüren (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:38 Uhr kam es auf der A30 in Fahrtrichtung Niederlande zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Sattelzug.

Ein 29-jähriger Fahrer verlor aufgrund eines plötzlich auftretenden medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Volvo-Sattelzug. Das Fahrzeug geriet zunächst in Schlangenlinien, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Außenschutzleitplanke und stürzte eine mehrere Meter tiefe Böschung hinab. Dort kam der Sattelzug mit Anhänger auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Feuerwehr Salzbergen war mit sechs Fahrzeugen und rund 35 Einsatzkräften im Einsatz. Ab etwa 15:00 Uhr wurde der Hauptfahrstreifen im Bereich der Unfallstelle durch die Autobahnmeisterei Schüttorf gesperrt. Im Zuge der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Autobahn in diesem Abschnitt zeitweise vollständig gesperrt werden. Die Maßnahmen dauerten bis in die frühen Morgenstunden an und waren gegen 05:30 Uhr abgeschlossen.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch unklar, wird jedoch auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

