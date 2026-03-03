Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfall auf der B70 bei Meppen - zwei Leichtverletzte

Meppen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:17 Uhr kam es auf der B70 zwischen Haren und Meppen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein 54-jähriger Fahrer eines Audi A3 sowie ein 23-jähriger Fahrer eines 5er BMW befuhren die Bundesstraße in Richtung Meppen. Während sich der 23-Jährige in einem Überholvorgang befand, beabsichtigte der 54-Jährige, nach links in einen Waldweg abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Beide Beteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell