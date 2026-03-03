PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Verkehrsunfall in Nordhorn gesucht

Nordhorn (ots)

Bereits am Freitagmorgen gegen 07:40 Uhr kam es im Einmündungsbereich Postdamm / Mozartstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem jugendlichen Radfahrer.

Ein 22-jähriger Fahrer eines VW Polo befuhr den Postdamm aus Richtung Euregiostraße kommend in Richtung Stadtring. Ein 15-jähriger Radfahrer war auf der Mozartstraße in Richtung Postdamm unterwegs und beabsichtigte, nach rechts auf den Postdamm abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 15-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unklar, ob möglicherweise ein Rotlichtverstoß unfallursächlich gewesen sein könnte. Auch der Zustand der dortigen Bedarfslichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Nordhorn bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Ampelschaltung machen können, sich unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

