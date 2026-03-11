Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Steinewerfer beschädigen Auto auf A 60

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstagabend (10.03.) wurden von einer Brücke über die A 60 Steine auf die Fahrbahn geworfen und beschädigten einen Opel Corsa.

Gegen 20.45 Uhr fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Wiesbaden mit ihrem Wagen vom Rüsselsheimer Dreieck kommend in Richtung Mainz. Als sie die Brücke im Bereich der Anschlussstelle Rüsselsheim-Königstädten (Adam-Opel-Straße) passierte, sah sie vier bis fünf Unbekannte auf der Brücke stehen. Als sie die Brücke durchfuhr, vernahm sie einen lauten Knall und hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. In ihrer Windschutzscheibe war ein Loch und das Fahrzeugdach wies frische Beschädigungen auf. Die Frau blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.

