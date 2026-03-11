PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Steinewerfer beschädigen Auto auf A 60

Rüsselsheim (ots)

Am Dienstagabend (10.03.) wurden von einer Brücke über die A 60 Steine auf die Fahrbahn geworfen und beschädigten einen Opel Corsa.

Gegen 20.45 Uhr fuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Wiesbaden mit ihrem Wagen vom Rüsselsheimer Dreieck kommend in Richtung Mainz. Als sie die Brücke im Bereich der Anschlussstelle Rüsselsheim-Königstädten (Adam-Opel-Straße) passierte, sah sie vier bis fünf Unbekannte auf der Brücke stehen. Als sie die Brücke durchfuhr, vernahm sie einen lauten Knall und hielt daraufhin auf dem Standstreifen an. In ihrer Windschutzscheibe war ein Loch und das Fahrzeugdach wies frische Beschädigungen auf. Die Frau blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Südhessen unter der Rufnummer 06151/8756-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 07:35

    POL-DA: Bürstadt: Überfall auf Einkaufsmarkt

    Bürstadt (ots) - Am Dienstagabend (10.03.) wurde ein Einkaufsmarkt in der Wilhelminenstraße überfallen. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein Mann gegen 19.10 Uhr den Verkaufsraum und forderte von einem Kassierer unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nach Übergabe des Geldes flüchtete der Täter zu Fuß aus dem Markt. Beschrieben wird der Flüchtige wie folgt: 1,70 bis 1,75 Meter groß und ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 17:36

    POL-HP: Mörlenbach - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Mörlenbach (ots) - Am Donnerstag (10.03.) zwischen 14:00 und 14:15 Uhr wurde ein grauer Seat an der Fahrertür beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor der Kinderpraxis in der Lärchenstraße in Mörlenbach abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 15:37

    POL-DA: Wald-Michelbach: Nach Scheunenbrand/Brandstiftung nicht ausgeschlossen- Kripo sucht Zeugen

    Wald-Michelbach (ots) - Nach dem Brand einer Scheune am Samstagabend (07.03.), bei dem auch zwei angrenzende Wohngebäude in Mitleidenschaft gezogen wurden (wir haben berichtet), können die Beamten des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei nach der Untersuchung des Brandorts am Dienstag (10.03.) nach aktuellem Ermittlungsstand Brandstiftung als Ursache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren