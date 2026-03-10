Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörlenbach (ots)

Am Donnerstag (10.03.) zwischen 14:00 und 14:15 Uhr wurde ein grauer Seat an der Fahrertür beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor der Kinderpraxis in der Lärchenstraße in Mörlenbach abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 2000EUR Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

