POL-DA: Darmstadt: Unter Drogeneinfluss am Steuer
Polizei stoppt 37-Jährigen
Darmstadt (ots)
Einen 37 Jahre alten Autofahrer kontrollierte eine Streife des 2. Polizeireviers am Montagnachmittag (9.3.) in der Pfungstädter Straße. Rasch bemerkten die Beamten, dass der Wagenlenker unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln gestanden haben könnte. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest erhärtete den Verdacht, er reagierte positiv auf Kokain und Amphetamine. Der 37-Jährige musste folglich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.
