Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verdacht eines Tötungsdeliktes - 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Rüsselsheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem am Sonntagabend (08.03.) eine 32 Jahre alte Frau in einer Wohnung in der Berliner Straße leblos aufgefunden und ein 21-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen wurde (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6231243), befindet sich dieser nun in Untersuchungshaft. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag (09.03.) einer Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt, die gegen ihn die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags anordnete. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Eine ebenfalls am Montag durchgeführte Obduktion bestätigte den Verdacht der Ermittler, dass die 32-Jährige gewaltsam zu Tode kam. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei zum Tatmotiv und zum genauen Ablauf des Geschehens dauern weiter an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll zwischen den beiden Personen eine Beziehung bestanden haben.

Hinweis an die Medienvertreter:

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

