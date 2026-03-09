Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach Verdacht auf Tötungsdelikt

Rüsselsheim (ots)

Am Sonntagabend (08.03.), gegen 22.30 Uhr, wurde in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße eine 32 Jahre alte Frau von der Polizei tot aufgefunden. Aufgrund der Gesamtumstände und der Auffindesituation kann derzeit ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll die Todesursache der Frau nun im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Obduktion geklärt werden. Die Polizei nahm in der Nähe des Tatorts einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Angaben über die Pressemeldung hinaus gemacht werden.

Hinweis an die Medienvertreter:

Presseauskünfte behält sich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell