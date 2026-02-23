Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg

Bad Liebenzell - Arbeitsgeräte aus Pkw entwendet

Schömberg / Bad Liebenzell (ots)

Einen Sachschaden von rund 40.000 Euro haben Unbekannte von Freitag auf Samstag nach dem Aufbrechen mehrerer Pkw in Schömberg und Bad Liebenzell hinterlassen.

Nach bisherigem Sachstand schlugen die Täter zwischen 15:30 Uhr und 09:00 Uhr im Fichtenweg und Eibenweg in Schömberg sowie im Ulmenweg und Birkenweg in Bad Liebenzell die Heckscheiben mehrerer Fahrzeuge ein, in welchen sich hochwertige Werkzeuge und Maschinen befanden.

Der Polizeiposten Bad Liebenzell prüft derzeit unter anderem, ob die Aufbrüche in unmittelbarem Tatzusammenhang stehen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 161-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell