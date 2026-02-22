Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Pforzheim (ots)

Am Sonntagmittag, 22.02.2026, kam es in Pforzheim zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Bei dem Unfall wurden vier Insassen verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gg. 12.45 Uhr eine 26-jährige mit ihrem Audi die Habermehlstraße stadtauswärts. Sie saß allein im Pkw. Hierbei geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen, in dem sich drei Insassen befanden.

Alle drei Insassen des Mercedes als auch die Audifahrerin wurden schwerverletzt in Krankenhäuser transportiert. Bei keinen bestehe Lebensgefahr.

An beiden Pkw entstand jeweils Totalschaden. Der am Audi beträgt etwa 30.000 Euro, der am Mercedes ca. 40.000 Euro, wobei beide abgeschleppt werden mussten.

Die Feuerwehr Pforzheim befand sich mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften, der Rettungsdienst mit vier Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen sowie dem organisatorischen Leiter Rettungsdient im Einsatz.

Die Habermehlstraße blieb für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen bis 14.25 in beide Richtungen gesperrt. Darüber hinaus musste der stadteinwärtige Fahrstreifen für die Nassreinigung bis 15.20 Uhr gesperrt bleiben.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell