POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall

Dornstetten (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Horb am Neckar haben am Donnerstag einen Unfall mit einem stark alkoholisierten Autofahrer aufgenommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Skoda gegen 21:00 Uhr die Dornstetter Straße im Ortsteil Aach. Im Bereich der Einmündung Landesstraße 411/Dornstetter Straße nahm er einer 36-jährigen Opel-Fahrerin die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich bei dem 31-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter, freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Seinen Führerschein musste der Mann vorerst abgeben und ihn erwartet eine Strafanzeige.

Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen höheren vierstelligen Betrag.

Janina Riedinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell