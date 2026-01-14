Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mauern, Schild, Stromkasten und Pkw beschädigt

Wasungen (ots)

Der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw befuhr am Dienstag gegen 01:50 Uhr die B19 in Wasungen und bog von dort in die Straße "Obertor" und anschließend die Mühlgasse ab. Da der Fahrer nicht weiter kam, wendete er und fuhr den Weg zurück, wobei er einen am Straßenrand parkenden Kleinbus beschädigte. Entgegen der vorgeschriebenen steuerte der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug in Richtung der Straße "Neutor" und beschädigt eine Mauer samt Geländer und ein Verkehrszeichen. Im weiteren Verlauf der Fahrt stieß er gegen eine weitere Mauer und einen Stromkasten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Ohne sich um die verursachten Schäden zu kümmern, setzte der Lkw seine Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw oder dem Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0010382/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

