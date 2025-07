Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Wer hat das Unfallgeschehen gesehen und kann Hinweise auf den unbekannten Fahrzeugführer geben?

Ratzeburg (ots)

08. Juli 2025| Kreis Stormarn | 06.07.2025 - Wentorf bei Hamburg

Bereits am Sonntagvormittag (06.07.2025), gegen 10.00 Uhr, kam es in Wentorf an der Einmündung Reinbeker Weg / An der Karlshöhe zu einem Verkehrsunfall. Die Polizei sucht Unfallzeugen und einen beteiligten Fahrzeugführer.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein ein 36-jähriger VW-Fahrer den Reinbeker Weg in Fahrtrichtung Reinbek. Direkt hinter ihm fuhr eine 33-jährige Radfahrerin. Als der Wentorfer VW-Fahrer in Höhe der Einmündung An der Karlshöhe ist, fährt direkt aus dieser untergeordneten Straße ein Fahrzeug in den Reinbeker Weg ein. Nur durch eine starke Bremsung und einer Ausweichlenkung nach rechts durch den 36-Jährigen konnte ein Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen verhindert werden.

Die nachfolgende Fahrradfahrerin musste ebenfalls stark abbremsen, rutschte witterungsbedingt aber gegen das Heck des VW Touran, und stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Der zuvor in den Reinbeker Weg eingefahrene Pkw, ein größeres, graues Fahrzeug, ähnlich eines Transportes oder SUV setzte seinen Weg unvermittelt fort.

Die Polizei in Reinbek sucht nun Zeugen des Unfalls sowie den Fahrzeugführer. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0.

