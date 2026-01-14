LPI-SHL: Pkw prallt gegen Baum

Oberhof (ots) - Ein Autofahrer parkte in der Zeit von Montag, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, seinen schwarzen VW auf dem Parkplatz eines Hotels in der Theo-Neubauer-Straße in Oberhof. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden an der hinteren Tür fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

