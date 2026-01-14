LPI-SHL: Pkw prallt gegen Baum
Suhl (ots)
Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr Dienstagabend auf der Landstraße von der Schmücke kommend in Richtung Rennsteigkreuzung. In einer Kurve kam er von der winterglatten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich leicht. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.
