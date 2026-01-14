PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw prallt gegen Baum

Suhl (ots)

Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr Dienstagabend auf der Landstraße von der Schmücke kommend in Richtung Rennsteigkreuzung. In einer Kurve kam er von der winterglatten Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich leicht. Um den Pkw kümmerte sich der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:55

    LPI-SHL: Wildkameras entwendet

    Zella-Mehlis (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 07.01.2026, 16:00 Uhr bis Dienstagabend mehrere Wildkameras aus einer Lagerhalle in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. Des Weiteren wurde der im Inneren befindliche Wohnwagen beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0010528/2026 ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 09:26

    LPI-SHL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Oberhof (ots) - Ein Autofahrer parkte in der Zeit von Montag, 11:00 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, seinen schwarzen VW auf dem Parkplatz eines Hotels in der Theo-Neubauer-Straße in Oberhof. Als er zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Schaden an der hinteren Tür fest. Ein Verursacher war nicht mehr vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 15:30

    LPI-SHL: Garagenbrand

    Zella-Mehlis (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Dienstagmorgen (13.01.2026) eine Garage in der Straße "Am Wald" in Zella-Mehlis. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Kameraden löschten die Flammen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 65.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren