LPI-SHL: Wildkameras entwendet
Zella-Mehlis (ots)
Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom 07.01.2026, 16:00 Uhr bis Dienstagabend mehrere Wildkameras aus einer Lagerhalle in der Straße "Am Köhlersgehäu" in Zella-Mehlis. Des Weiteren wurde der im Inneren befindliche Wohnwagen beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0010528/2026 entgegen.
