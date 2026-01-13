LPI-SHL: Garagenbrand
Zella-Mehlis (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache brannte Dienstagmorgen (13.01.2026) eine Garage in der Straße "Am Wald" in Zella-Mehlis. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Kameraden löschten die Flammen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 65.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
