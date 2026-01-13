LPI-SHL: Garagenbrand

Meiningen (ots) - Montagmorgen kontrollierten Beamte der Meininger Polizei einen 23-jährigen Autofahrer mit Leipziger Kennzeichen in der Rohrer Straße in Meiningen. Dabei stellten sie fest, dass am Fahrzeug des Mannes immer noch mit Sommerreifen angebracht waren. Bei den aktuell herrschenden Wetterbedingungen stellt genau das eine Gefahr für sich selbst und andere dar. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er erhält ...

