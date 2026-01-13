PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Im Überholvorgang ins Schleudern geraten

Hinternah (ots)

Dienstagmorgen (13.01.2026) überholte ein 62-jähriger Autofahrer auf der Strecke von Hinternah zur Autobahn einen 25km/h Pkw. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet er mit seinem Auto ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rauschte etwa 2 Meter eine Böschung hinab und blieb schließlich stehen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Unfallfahrzeug, der Autofahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

    LPI-SHL: Mit Sommerreifen unterwegs

    Meiningen (ots) - Montagmorgen kontrollierten Beamte der Meininger Polizei einen 23-jährigen Autofahrer mit Leipziger Kennzeichen in der Rohrer Straße in Meiningen. Dabei stellten sie fest, dass am Fahrzeug des Mannes immer noch mit Sommerreifen angebracht waren. Bei den aktuell herrschenden Wetterbedingungen stellt genau das eine Gefahr für sich selbst und andere dar. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er erhält ...

    LPI-SHL: Gegen Schranke gefahren

    Haindorf (ots) - Ein 67-jähriger VW-Fahrer befuhr Montagabend die Kasseler Straße in Haindorf in Richtung Bahnhofstraße. Er übersah die geschlossene Bahnschranke am Bahnübergang und stieß mit seinem VW gegen den Schlagbaum. Nach dem Aufprall stand er mit seinem Auto auf den Schienen, setzte seinen Wagen zurück und prallte erneut gegen die Schranke. Es blieb bei Blechschäden, der Mann verletzte sich nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    LPI-SHL: Betrüger gefasst

    Suhl (ots) - Ein Mann aus dem Raum Steinbach-Hallenberg bot seine Büchersammlung zum Verkauf an und wurde daraufhin Mitte Dezember von einem vermeintlichen Interessenten kontaktiert. Man traf sich persönlich, unterzeichnete einen Kaufvertrag und innerhalb von vier Wochen sollte der vereinbarte Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich auf dem Konto des Verkäufers eingehen. Während des Gesprächs fertigte der angebliche Vermittler der Sammlung Fotos vom Personalausweis ...

