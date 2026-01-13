LPI-SHL: Im Überholvorgang ins Schleudern geraten
Hinternah (ots)
Dienstagmorgen (13.01.2026) überholte ein 62-jähriger Autofahrer auf der Strecke von Hinternah zur Autobahn einen 25km/h Pkw. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet er mit seinem Auto ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rauschte etwa 2 Meter eine Böschung hinab und blieb schließlich stehen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Unfallfahrzeug, der Autofahrer blieb unverletzt.
