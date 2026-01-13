Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger gefasst

Suhl (ots)

Ein Mann aus dem Raum Steinbach-Hallenberg bot seine Büchersammlung zum Verkauf an und wurde daraufhin Mitte Dezember von einem vermeintlichen Interessenten kontaktiert. Man traf sich persönlich, unterzeichnete einen Kaufvertrag und innerhalb von vier Wochen sollte der vereinbarte Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich auf dem Konto des Verkäufers eingehen. Während des Gesprächs fertigte der angebliche Vermittler der Sammlung Fotos vom Personalausweis und über ein Ident-Verfahren bestätigten die Verkäufer (Kontoinhaber) ihre Identität. Die Betrüger nutzten die Daten jedoch ohne das Wissen der Berechtigten und schlossen einen Kreditvertrag auf deren Namen ab. Als das Geld am Wochenende auf dem Konto einging, dachten die Verkäufer zunächst, dass es sich um die Bezahlung für die Büchersammlung handelt. Der Mann mit dem sie den Kaufvertrag abgeschlossen hatten, forderte die eingegangene Summe nahezu vollständig als Provision. Diese sollte per Blitzüberweisung an ein Konto im Ausland überwiesen werden, was jedoch glücklicherweise fehlschlug. Nach Rücksprache mit der Bank flog der Betrug auf, sodass kein Schaden entstand. Dem Täter war das Auffliegen der Masche nicht bekannt und als er die verschlossenen Vertragsunterlagen der Bank abholen wollte, damit die Geschädigten keine Kenntnis von dem Kreditvertrag erlangen, konnte er durch die Polizei festgestellt und Beweismittel sichergestellt werden. Den 26-Jährigen erwartet eine Anzeige.

