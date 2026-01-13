PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrüger gefasst

Suhl (ots)

Ein Mann aus dem Raum Steinbach-Hallenberg bot seine Büchersammlung 
zum Verkauf an und wurde daraufhin Mitte Dezember von einem 
vermeintlichen Interessenten kontaktiert. Man traf sich persönlich, 
unterzeichnete einen Kaufvertrag und innerhalb von vier Wochen sollte
der vereinbarte Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich auf dem 
Konto des Verkäufers eingehen. Während des Gesprächs fertigte der 
angebliche Vermittler der Sammlung Fotos vom Personalausweis und über
ein Ident-Verfahren bestätigten die Verkäufer (Kontoinhaber) ihre 
Identität. Die Betrüger nutzten die Daten jedoch ohne das Wissen der 
Berechtigten und schlossen einen Kreditvertrag auf deren Namen ab. 
Als das Geld am Wochenende auf dem Konto einging, dachten die 
Verkäufer zunächst, dass es sich um die Bezahlung für die 
Büchersammlung handelt. Der Mann mit dem sie den Kaufvertrag 
abgeschlossen hatten, forderte die eingegangene Summe nahezu 
vollständig als Provision. Diese sollte per Blitzüberweisung an ein 
Konto im Ausland überwiesen werden, was jedoch glücklicherweise 
fehlschlug. Nach Rücksprache mit der Bank flog der Betrug auf, sodass
kein Schaden entstand. Dem Täter war das Auffliegen der Masche nicht 
bekannt und als er die verschlossenen Vertragsunterlagen der Bank 
abholen wollte, damit die Geschädigten keine Kenntnis von dem 
Kreditvertrag erlangen, konnte er durch die Polizei festgestellt und 
Beweismittel sichergestellt werden. Den 26-Jährigen erwartet eine 
Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

