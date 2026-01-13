LPI-SHL: Gegen Schranke gefahren

Breitungen (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagabend einen Kinderwagen aus dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses im Geschwister-Scholl-Ring in Breitungen. Der Kinderwagen hat einen Wert von etwa 180 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Kinderwagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0008305/2026 bei der Polizeiinspektion ...

