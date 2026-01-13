PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Schranke gefahren

Haindorf (ots)

Ein 67-jähriger VW-Fahrer befuhr Montagabend die Kasseler Straße in Haindorf in Richtung Bahnhofstraße. Er übersah die geschlossene Bahnschranke am Bahnübergang und stieß mit seinem VW gegen den Schlagbaum. Nach dem Aufprall stand er mit seinem Auto auf den Schienen, setzte seinen Wagen zurück und prallte erneut gegen die Schranke. Es blieb bei Blechschäden, der Mann verletzte sich nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

