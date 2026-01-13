LPI-SHL: Von Fahrbahn abgekommen

Haindorf (ots) - Ein 67-jähriger VW-Fahrer befuhr Montagabend die Kasseler Straße in Haindorf in Richtung Bahnhofstraße. Er übersah die geschlossene Bahnschranke am Bahnübergang und stieß mit seinem VW gegen den Schlagbaum. Nach dem Aufprall stand er mit seinem Auto auf den Schienen, setzte seinen Wagen zurück und prallte erneut gegen die Schranke. Es blieb bei Blechschäden, der Mann verletzte sich nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

