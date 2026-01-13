LPI-SHL: Von Fahrbahn abgekommen
Lichtenau (ots)
Am frühen Montagmorgen befuhr ein 46-jähriger Autofahrer die Strecke von Lichtenau in Richtung Schwarzbach. Aus noch nicht geklärten Gründen kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Ein Schaden von über 4.000 Euro entstand. Der Mann blieb unverletzt.
