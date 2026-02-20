Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Gefährdung im Straßenverkehr durch Alkoholeinfluss

Mühlacker (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Mühlacker zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr eine 39-jährige Renault-Fahrerin gegen 19:00 Uhr die Schulstraße. Hierbei fuhr sie auf der Fahrbahn zu weit rechts. Dahingehend streifte die Dame ein geparktes Fahrzeug. Der Sachschaden beträgt 10.000 EUR. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Fahrerin musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben.

