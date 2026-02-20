Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Polizeipräsidium Pforzheim bereitet sich auf Einsatz am 23. Februar vor - Appell an alle teilnehmenden Personen zur friedlichen Meinungskundgabe bei den Versammlungen

Die Einsatzvorbereitungen des Polizeipräsidiums Pforzheim im Zusammenhang mit den Gedenkveranstaltungen zum 81. Jahrestag der Zerstörung der Stadt Pforzheim sind weitgehend abgeschlossen.

Es sind im Stadtgebiet Pforzheim mehrere Versammlungen sowie ein Aufzug angemeldet worden. Die Polizei rechnet am Montag mit friedlichen Kundgebungen, temporäre Verkehrseinschränkungen in den Bereichen der Pforzheimer Innen-, Ost- und Nordstadt sind jedoch am Nachmittag zu erwarten. "Vorbereitet sind wir auf alles, schöpfen wir doch aus einem großen Erfahrungsschatz für diesen Einsatzanlass. Gewohnt gut ist der enge Austausch mit den zuständigen Behörden sowie der Feuerwehr und dem Rettungsdienst. Unser Ziel ist es, einen reibungslosen und störungsfreien Ablauf der Veranstaltungen sicherzustellen. Wir rufen alle Teilnehmer dazu auf, ihr Versammlungsrecht gewaltfrei und respektvoll, gerade im Hinblick auf den geschichtlichen Hintergrund dieses Jahrestages, auszuüben", sagt Polizeidirektor Marc Unger, dessen Abteilung den Einsatz beim Polizeipräsidium Pforzheim federführend vorbereitet.

Im Zuge der Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung kann die Polizei am 23. Februar auch Drohnen zum Einsatz bringen.

Aktuelle Informationen, insbesondere zur möglichen Drohnennutzung, werden am Einsatztag über die sozialen Netzwerke der Polizei Pforzheim verbreitet.

