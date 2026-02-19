Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Unbekannter Schaum im Grösseltal

Engelsbrand (ots)

Aufgrund größerer Mengen Schaum ist die Landesstraße 338 am Mittwochmittag vorübergehend gesperrt worden.

Der Polizei wurde gegen 13:30 Uhr Schaum auf der Landesstraße 338 zwischen Engelsbrand und Neuenbürg gemeldet, welcher aus einem Kanalschacht hervortrat. Beim Eintreffen der Beamten bedeckte der Schaum bereits die gesamte Fahrbahn. Auch an weiteren Örtlichkeiten in der Nähe konnte der Schaum festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurde der Kanalschacht auf der Landesstraße 338 verschlossen. Die Landesstraße war für rund eineinhalb Stunden vollgesperrt. Die Ermittlungen wurden durch den Arbeitsbereich Gewerbe Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim übernommen. Durch die Beamten werden die Herkunft und Art der Substanz sowie die Auswirkungen geprüft.

Zeugen, die in diesen Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Janina Riedinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell