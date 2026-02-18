Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Rettungssanitäter bei Umzug in Horb tätlich angegangen - Polizei sucht Zeugen

Ein im Einsatz befindlicher Rettungssanitäter wurde am Montag während des Rosenmontagsumzug in Horb tätlich angegangen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei befand sich der Rettungssanitäter bei der Versorgung eines Patienten, als er eine Krankentrage zum Einsatzort brachte. Dabei soll es zu einem Vorfall gekommen sein, bei dem der 18-jährige Mann dem Sanitäter vorwarf, ihm die Trage auf den Fuß gestellt zu haben. In der Folge packte der 18-Jährige den Rettungssanitäter und drückte ihn gegen einen Pfosten.

Die Situation konnte durch weitere Besucher des Umzugs beruhigt werden. Der Rettungssanitäter blieb körperlich unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07451 96-0, beim Polizeirevier Horb am Neckar zu melden.

