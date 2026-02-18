Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 4530

Eisingen (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Dienstag Geschwindigkeitsmessungen auf der Kreisstraße 4530 zwischen Eisingen und Kieselbronn durchgeführt.

Im Zeitraum zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr wurden 160 Fahrzeuge gemessen und rund 30 Verstöße festgestellt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h war die schnellste Pkw-Fahrerin mit 125 km/h bei nasser Fahrbahn unterwegs. Diese muss mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld rechnen.

Die deutliche Mehrheit der gemessenen Fahrzeuge hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Janina Riedinger, Pressestelle

