POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser: Polizei sucht Zeugen

Neuhausen (ots)

Zu insgesamt drei Einbrüchen ist es am Wochenende in Neuhausen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drang bislang unbekannte Täterschaft am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 19:00 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster auf der Rückseite in das in der Hesselbachstraße gelegene Wohnhaus ein. Ob aus dem Anwesen etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auch zwei weitere Wohnhäuser in der Straße Baschäcker waren zwischen Freitag und Montag das Ziel von Einbrechern. Bei beiden Häusern gelangte unbekannte Täterschaft ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude. Im Inneren wurden zahlreiche Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen geöffnet und durchwühlt. Was genau entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Calw hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

