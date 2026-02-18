PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuhausen - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser: Polizei sucht Zeugen

Neuhausen (ots)

Zu insgesamt drei Einbrüchen ist es am Wochenende in Neuhausen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drang bislang unbekannte Täterschaft am Sonntag zwischen 10:30 Uhr und 19:00 Uhr über ein aufgehebeltes Fenster auf der Rückseite in das in der Hesselbachstraße gelegene Wohnhaus ein. Ob aus dem Anwesen etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Auch zwei weitere Wohnhäuser in der Straße Baschäcker waren zwischen Freitag und Montag das Ziel von Einbrechern. Bei beiden Häusern gelangte unbekannte Täterschaft ebenfalls durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude. Im Inneren wurden zahlreiche Schränke und Schubladen in verschiedenen Räumen geöffnet und durchwühlt. Was genau entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Calw hat die Ermittlungen übernommen und prüft auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 08:41

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Aufbruch von Baustellencontainer

    Mühlacker (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag erneut einen Container bei der Umspannstation Enzberg aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 7:10 Uhr, mehrere Vorhängeschlösser gewaltsam auf und gelangten so in das ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 15:22

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 18-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

    Pforzheim (ots) - Am Montagabend hat sich in der Dietlinger Straße ein schwerer Angriff auf einen 44-jährigen Mann ereignet. Ein mutmaßlich Tatverdächtiger konnte nach schnellen Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein 44-jähriger Mann vor seiner Wohnungstür von hinten angegriffen und mit einem ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:01

    POL-Pforzheim: (PF) Neuenbürg - Einbruch während die Hausbewohner schlafen

    Neuenbürg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist bislang unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus in Dennach eingebrochen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschaffte sich die unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 23:30 Uhr und 02:30 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Nebengebäude und dem Einfamilienhaus. In dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren