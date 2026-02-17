PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 18-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft

Pforzheim (ots)

Am Montagabend hat sich in der Dietlinger Straße ein schwerer Angriff auf einen 44-jährigen Mann ereignet. Ein mutmaßlich Tatverdächtiger konnte nach schnellen Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein 44-jähriger Mann vor seiner Wohnungstür von hinten angegriffen und mit einem Gegenstand im Kopfbereich und am Oberkörper verletzt. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 44-Jährige und der mutmaßliche Angreifer sich kannten. Im Zuge einer Fahndung konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Der dringend tatverdächtige 18-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Dienstag Nachmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug.

Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an. Das Kriminalkommissariat Pforzheim führt die weiteren Untersuchungen.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Simone Unger, Polizeipräsidium Pforzheim

