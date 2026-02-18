Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Aufbruch von Baustellencontainer

Mühlacker (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag erneut einen Container bei der Umspannstation Enzberg aufgebrochen und Werkzeug entwendet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brach bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 7:10 Uhr, mehrere Vorhängeschlösser gewaltsam auf und gelangten so in das Innere des Baucontainers. Es wurden mehrere Werkzeuge und Maschinen mitgenommen. Die Höhe des Schadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Melanie Konrad, Pressestelle

