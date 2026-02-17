Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Fußgänger angefahren, Pkw-Fahrer geflüchtet

Pforzheim (ots)

Pkw-Fahrer verletzt Fußgänger beim Ausparken und flüchtet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte ein Pkw-Fahrer am Montagnachmittag gegen 15:00 Uhr aus einer Parklücke auszuparken. Hierbei übersah er offenbar ein Fußgänger und touchierte diesen. Der Fußgänger wurde hierbei leicht verletzt. Ohne sich um den Fußgänger zu kümmern, entfernte sich der Fahrer von der Unfallörtlichkeit. In Folge verständigte der Fußgänger die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer durch die Polizei in einem Einkaufsladen angetroffen werden. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Pkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm drohen nun mehrere Strafanzeigen.

Laura Müller, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell