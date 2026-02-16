PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim - 1. Nachtrag zu versuchtem Mord am Schloßberg

Pforzheim (ots)

Wie bereits am 26.01.2026 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6203956), kam es am 24.01.2026 zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Pforzheimer Innenstadt zwischen zwei Personengruppen. Mittlerweile wurde bekannt, dass dabei eine Person durch einen Angriff mit einem Stein lebensgefährlich verletzt wurde.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen führten zur Identifizierung von vier mutmaßlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 18 und 20 Jahren. Am 12.02.2026 wurden fünf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Der 19-jährige Hauptverdächtige konnte im Rahmen der Durchsuchungen nicht angetroffen werden, stellte sich jedoch kurze Zeit später auf einem Polizeirevier.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim erließ der Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim gegen den Hauptverdächtigen einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und Wiederholungsgefahr und setzte diesen am Donnerstagnachmittag in Vollzug. Der 19-jährige Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Melanie Konrad, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim

