Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wiernsheim - Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall

Wiernsheim (ots)

Am Freitag ist es auf einem Parkplatz in Wiernsheim zu einem Verkehrsunfall mit einer stark alkoholisierten Unfallverursacherin gekommen.

Kurz nach 23:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass eine augenscheinlich alkoholisierte Frau, beim Ausparken mit einem weiteren Pkw kollidiert war. Polizeibeamte des Polizeirevier Mühlacker konnten die 21-Jährige Fahrerin und den Zeugen noch an der Unfallstelle antreffen. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,3 Promille, weshalb die junge Frau eine Blutprobe abgeben musste. Sie erwartet eine Strafanzeige.

Janina Riedinger, Pressestelle

